Comercios darán descuentos y cortesías si votas el 2 de junio

Ciudad Juárez.- La convocatoria de la campaña, Pulgar Cívico, "Dedo Marcado; Descuento Asegurado" llegó a la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), donde hoy se hizo un llamado para que los comercios afiliados a esta cámara se integren a esta campaña del Instituto Estatal Electoral (IEE) y otorguen descuentos en sus productos y servicios el próximo 2 de junio, día de la elección.

Por un lado, la invitación es para que los comercios se registren y tambien para que las y los ciudadanos acudan a los establecimientos y muestren el dedo manchado con la tinta indeleble resultado de su asistencia a votar.

Elizabeth Villalobos, presidenta de la Cámara y Liliana Licón, consejera de la Asamblea Municipal de Elecciones, así como Nora Sevilla del área de Comunicación, comentaron que esta campaña tiene el objetivo de incentivar el voto que en la pasada elección apenas alcanzó al 48 por ciento de la población en Juárez.

Durante la conferencia Porfirio García, quien acudió en representación de la cadena Del Río y Superette, informó que las 300 sucursales de esta empresa entregarán un raspado de 6 onzas a las personas que se presenten con el dedo índice marcado, puntualizó que se otorgarán solo 150 bebidas por tienda, por lo que el llamado es a acudir temprano por su cortesía.

La presidenta de Canaco dijo que otra cadena de tiendas de autoservicio ofrecerá vasos de café a los ciudadanos que demuestren que ya acudieron a votar, pero no son los únicos.

"Les voy a leer los primeros comercios que ya se registraron, no tenemos el dato exacto porque se siguen sumando todavía y de los que todavía no lo hacen los estamos invitando a que se registren en la liga si tienen alguna duda, si no saben cómo Canaco los apoya", expresó la presidenta.