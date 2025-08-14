Ciudad Juárez. - Luego de que las empresas maquiladoras EDC y TPI declararon en bancarrota y una de ellas despidiera alrededor de 500 empleados, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en voz de su presidente Iván Pérez, reconoció que el sector comercio no tiene la cantidad de espacios laborales para absorber las plazas que cierra el sector maquilador.

El dirigente comercial se refirió al cierre de alrededor de cinco mil espacios de trabajo de ambas empresas; sin embargo, en uno de los casos, la empresa TPI no se ha hablado de despidos, sino de reestructura. No obstante, el empresario expresó su preocupación por la pérdida de plazas laborales y habló de las opciones que busca generar el comercio formal a través de la diversificación de la economía.

“Aquí reiterar el tema de ese tipo de proyectos de poder diversificar la economía, porque mientras los números nos arrojen que el 60 por ciento del empleo de Ciudad Juárez depende de la industria maquiladora, una, dos, tres empresas que se nos vayan, pues exactamente nos ponen a temblar de esta manera”, dijo

Admitió que a consecuencia de la crisis que se vive en el sector maquilador, el comercio tiene un exceso de demanda de espacios de trabajo, pues al publicar una vacante llegan cuatro, cinco o hasta 10 solicitantes.

“Sí se ha sentido, antes veíamos la gente que podía migrar de trabajo muy rápido y no, y si vemos que realmente no es tan rápido este tema de poder salir de un trabajo y encontrar otro, entonces ha sido menos cíclico que antes”, declaró.