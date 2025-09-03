Comercio de Juárez interesado en Polo Jerónimo Santa Teresa

Ciudad Juárez. - Luego del anuncio del impulso de Jerónimo Santa Teresa, no solo como un Polo de Desarrollo para el Bienestar, sino como una nueva ciudad industrial, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) reconoció interés en la zona, pero se encuentra en espera de mayores detalles de las acciones que se llevarán a cabo al surponiente de Juárez.

“Necesitamos conocer este plan maestro de inversiones en Jerónimo, a partir de ahí, creo que los empresarios habremos de analizar y buscar cuáles serán las inversiones, obviamente, pues de manera conjunta con el gobierno”, mencionó Iván Pérez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

Recordó que no es la primera ocasión en que Jerónimo Santa Teresa despierta interés para el desarrollo de negocios.

“Por ahí del 2010-2012, había una iniciativa de construir una ciudad industrial China, este proyecto se detuvo por alguna razón, sin embargo, tan grande es este lugar, estos predios que albergan exactamente o pueden lograr una ciudad de esta naturaleza industrial y de servicios, evidentemente de inversión en plazas comerciales, inclusive hasta en la posibilidad de departamentos, pero vamos a esperar a que se conozca verdaderamente cómo será la inversión y a partir de ahí les puedo apostar que vendrán las inversiones del sector privado”, expuso el directivo.

Agregó que además de Jerónimo Santa Teresa, hay interés de invertir en Guadalupe Tornillo, que describió como lugares importantes pero desperdiciados.

“Guadalupe-Tornillo es una aduana que quedó de primer nivel, recordemos que esta aduana fue el parteaguas a nivel nacional para la vacunación en los tiempos del covid, tan buena infraestructura tiene que permitió exactamente hacer la logística de poder llevar a cabo esta vacunación”, explicó Pérez Ruiz.

Adicionalmente del tema del desarrollo, esta nueva infraestructura alrededor de estos cruces fronterizos vendrá a aliviar el tema del tráfico en la ciudad, comentó el presidente de Canaco.