Ciudad Juárez.- Este domingo, la avenida Juárez ya no presenta el mobiliario, escenarios ni la multitud de personas que se congregó durante la tarde-noche del sábado con el evento “Juárez en la Juárez”.

La avenida luce tranquila, con poca afluencia, mientras los comerciantes limpian sus espacios para acomodar la mercancía y dar inicio a sus jornadas laborales.

En las banquetas no se observa basura ni residuos de la gran afluencia registrada el día anterior.

Comerciantes y trabajadores de la Dirección de Limpia fueron los encargados de la limpieza de la zona para este domingo.