Ciudad Juárez.- Miembros del colectivo Memoria, Dignidad y Justicia colocaron globos blancos en la puerta del Crematorio Plenitud.

La acción fue realizada la tarde de este sábado en el exterior del crematorio situado en la calle Chihuahua, cruce con Querétaro, en la colonia Granjas Polo Gamboa.

Cerca de 30 personas del colectivo, vestidas en su mayoría con ropa blanca, inflaron los globos y les escribieron mensajes.

Entre los mensajes, resalta el número 386, cifra de cuerpos localizados apilados dentro del edificio, los cuales no fueron cremados.