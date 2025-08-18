Colabora DIF en la prevención de violencia en escuelas

Ciudad Juárez.- En el marco de la presentación del programa Creciendo Libres del DIF Juárez, el área de Educación de Gobierno del Estado destacó que existe participación del orden municipal para la prevención y atención de la violencia de niñas, niñas y adolescentes (NNA) en entornos escolares.

La maestra Marisa Cardona Gurrola, responsable del programa de Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación del Estado, reconoció que exista una iniciativa en el orden municipal para atender y prevenir condiciones de violencia que se han venido documentando en los entornos escolares.

Esto a través de la Mesa de Prevención de Adicciones y Violencia, en la que se reúne el trabajo de más de 30 organismos, instituciones y grupos de la sociedad civil, en la que se cuenta con el respaldo del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Juárez, para la detección y atención de casos de violencia que vulneran a NNA.

“Hay una relación muy coordinada y el trabajo que hacemos de la mano, es el apoyo que le podemos dar a las adolescentes, a los maestros, a los papás, con capacitaciones de prevención, a parte nos apoyan con canalizaciones psicológicas para dar atención a los niños que están muriendo algún tipo de violencia”, explicó Cardona Gurrola.

Respecto a la nueva campaña presentada e iniciada por el DIF Juárez, la responsable de convivencia escolar calificó como positiva, la intervención del municipio con la estrategia “Creciendo Libres, ¡Cuídame hoy, para transformar el mañana!”.

“Me parece muy interesante, todo lo que se pueda rescatar y unir para beneficio del trabajo con adolescentes; en Educación estamos trabajando siempre de la mano”, afirmó la maestra.