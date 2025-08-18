CMIC espera reactivación con 700 viviendas federales en Juárez

Ciudad Juárez. - Luego de reconocer que el primer semestre del 2025 el sector de la construcción vivió un retroceso, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, (CMIC) Fernando Suarez Cerón, dijo que esperan un mejor cierre con el proyecto de viviendas del gobierno federal, cuyos resultados de la licitación estarán listos en los próximos días.

De acuerdo con el líder constructor, las obras que se traían el proceso del diciembre del año pasado se fueron concluyendo entre abril y mayo, entonces, lo que fue junio y julio fueron meses difíciles para los constructores en la continuidad de sus contratos, por lo que el plan de viviendas para el Infonavit será el detonante para un mejor cierre del 2025.

“La licitación ya fue, fue hace poco más de 15 días y esta semana tenemos informes que será el fallo para dar a para conocer la empresa ganadora que tiene que arrancar también en el mes de septiembre, son más de 700 viviendas que sin duda alguna nosotros nos da la certeza que va a ser lo que va a detonar ya el programa aquí en Juárez y en el estado”, dijo el presidente de CMIC, quien destacó que fueron alrededor de 15 empresas del estado quienes se interesaron en este plan.

Informó que el proyecto de vivienda para el Infonavit tendrá un costo de alrededor de 400 millones de pesos, calificado por el empresario como una buena inversión para el suroriente y para el sector de la construcción que tuvo un muy mal semestre.

El funcionario dijo que esta obra está planeada para iniciar en el mes de septiembre y se trata de 700 viviendas, sin embargo el mismo programa del Bienestar tiene planes con otros terrenos de desarrolladores locales, lo que seguramente propiciará que en un par de meses existan otras propuestas de construcción de vivienda en estos otros predios.