Clima caluroso y probabilidad de lluvia este fin de semana

Ciudad Juárez.- La Dirección General de Protección Civil del Municipio de Juárez dio a conocer el pronóstico del clima para este fin de semana.

Para este viernes 15 de agosto se espera un día mayormente soleado, con una temperatura máxima de 34 grados centígrados. Los vientos oscilarán entre 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas de 25 a 32 km/h y una probabilidad de precipitación del 30 al 40 por ciento. Por la noche, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura mínima de 22 grados, manteniéndose las mismas condiciones de viento y aumentando la probabilidad de lluvia al 35-45 por ciento.

El sábado se pronostica cielo parcialmente soleado, con temperaturas de entre 22 y 32 grados centígrados. Los vientos se mantendrán entre 5 y 25 km/h, con rachas de 25 a 32 km/h y una posibilidad de lluvia del 30 al 40 por ciento.

Para el domingo se esperan condiciones mayormente soleadas, con temperaturas mínimas de 22 grados y máximas de 33 grados centígrados. El viento presentará velocidades similares, con rachas de 25 a 32 km/h, y la probabilidad de lluvia será del 30 al 40 por ciento.

El monzón mexicano, aunado a la divergencia, ocasionará lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, así como intervalos de chubascos en Baja California Sur, acompañados de descargas eléctricas.