Clemente Lara: Futuro del deporte mexicano

Su nombre es Clemente Lara, tiene apenas 19 años de edad. Es parte de la Selección Mexicana de taekwondo y del futuro del deporte nacional.

Pese a su corta edad, ha pasado la mayor parte de su vida encima del tatami. Hizo la transición al deporte de alto rendimiento hace seis años y su paso por los tapetes ya lo llevó hasta el Mundial de Sofía Bulgaria, de donde salió con la mano en alto en dos ocasiones y se quedó con el cuarto lugar. Todo, desde una actividad que empezó como una excusa para “que no estuviera en la casa”.

“El gusto por taekwondo fue influencia de mi papá, el me metió con un amigo que era maestro de taekwondo para que yo hiciera deporte. Yo empecé a los siete años, exactamente van a ser 12 años ya entrenando. Esta es mi segunda convocatoria a Selección, ya me habían hablado hace dos años en 2022”, dice Clemente.

A pesar de cargar en su espalda la bandera del estado, con la experiencia de selección, deja claro que si existe una diferencia marcada en el nivel de los peleadores que emergen del estado grande con el resto de la República.

“Si hay una diferencia. Más porque aquí en Chihuahua en la etapa adulta casi nadie le sigue. En el estado la mayoría son competidores infantiles que lo hacen por la actividad física, si se podría decir que es más recreacional. Ya en la Selección si es más duro el entrenamiento y todo el régimen que se tiene que seguir”, añade el joven.

No todo es subir y lanzar patadas, ni salir a buscar títulos por el mundo. Según Clemente, parte de los aspectos más complicados de este deporte es salir a buscar patrocinios y los apoyos económicos necesarios para poder competir. Estos, en su caso han venido de sus padres, sus compañeros en la escuela y sus entrenadores, entre los que menciona como mayor sostén al profesor Jorge Amaya.

Cabe señalar que, a la hora de contactarlo, Clemente atendió la llamada de Net Noticias desde un camión que marchaba rumbo a los Juegos Estatales de la Conade con el representativo de la fronteriza Ciudad Juárez. Atrás de él, aunque sea a la distancia, tendrá a toda su familia que observa cada pelea y no se pierde ni una sola patada:

“Tengo un papá que está muy orgulloso, que me ha apoyado en todo. Yo empecé a competir en el 2018 y se me han metido ideas de ir a pelear en muchos torneos y muchas partes y él siempre ha visto mis peleas. Ahora que me ve con la bandera de México es el primero que me dice que se emociona y el primero al que le pegan los nervios”, dice Lara.

Quien compite en la división inferior a los 80 kilogramos no niega que el también siente nervios, no siempre, pero si los hay. Aunque también confiesa que a la hora de que lo llaman para salir del vestidor, para ese entonces ya no quedan más emociones. Para esto tuvo que haber pasado el proceso de calentamiento y de equipamiento.

“Sí, cuando me llaman a pelar, que ya tengo todo el equipo puesto y ya calenté, estuve escuchando música. Ahí ya no respondo yo. Es totalmente ir pensando en el combate, en mi rival y en lo que tengo que hacer, es modo combate. Últimamente creo que no he sentido tantos nervioso, he disfrutado mucho mis peleas, pero la actitud no cambia”.

Al contar sus planes para este 2024, salen a la luz participaciones en campeonatos estatales, nacionales y la búsqueda del boleto para los Juegos Conade Nacionales, Sin embargo, viendo a futuro, a 2027 para ser precisos, el atleta no puede esconder la emoción en su voz si se le pregunta por los Juegos Panamericanos, con sede en Barranquilla Colombia.