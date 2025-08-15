Ciudad Juárez.– Este viernes durante un operativo de reordenamiento urbano sobre el bulevar Manuel Talamás Camandari se clausuraron dos negocios de venta de autopartes, los cuales no contaban con los permisos para operar.

Gibrán Solís, director de Limpia, dio a conocer que ya durante noviembre se habían hecho las visitas a cada establecimiento para supervisar que contaran con los permisos de funcionamiento y se otorgó un plazo prolongado para que regularizaran su situación, la cual hasta el día de hoy se confirmó que operaban de manera irregular.

“Al no haber atendido la invitación y la notificación por parte de las dependencias hoy acudimos ejecutando a suspensión de actividades, de esta manera no podrán operar el establecimiento hasta en tanto no acudan a la dirección a regular su situación”, explicó Solis.

El funcionario detalló que los permisos faltantes son:

Licencia de uso de suelo.

Licencia de funcionamiento.

Plan de contingencia.

Informe de impacto ambiental.

Permiso de regulación comercial.

Ademas de la clausura, los propietarios deberán pagar una sanción económica que hasta el momento suma alrededor de 200 UMAs, cerca de 5 mil pesos.