Clausuran restaurante de mariscos El Paraíso tras asesinato de hombre

Ciudad Juárez.– La subsecretaría de Gobernación en la Zona Norte intervino y realizó la clausura del establecimiento identificado como mariscos El Paraíso, esto después de que la tarde del miércoles 13 de agosto se registró un ataque armado al interior del restaurante ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa.

Personal de Gobernación intervino y colocó el sello de clausura luego de que se registraron los hechos.

El asesinato ocurrió al rededor de las 6:00 de la tarde, cuando la víctima ingresó al establecimiento, hizo una orden de comida y esperó, pero un desconocido ingresó y le disparó en al menos ocho ocasiones.

Cortesía

La víctima tuvo heridas en el pecho y en el rostro y perdió la vida en el lugar; de su agresor se informó que huyó en un vehículo gris.

Personal de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió para recabar evidencia e iniciar con las indagatorias, así como la búsqueda de información para dar con el responsable.