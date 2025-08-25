Ciudad Juárez.– El fin de semana se registró un incidente en el que un menor de dos años perdió la vida en la alberca del Jardín de Eventos Alexa, el establecimiento fue clausurado por la subsecretaría de Gobernación junto con otros espacios que no contaban con los permisos correspondientes.

La dependencia informó que a nivel estatal se realizaron 316 inspecciones por las que se detectaron condiciones que merecían la clausura 11 establecimientos durante la semana del 18 al 24 de agosto.

Entre las intervenciones de clausura se dieron dos en el municipio de Aldama, dos en Delicias, una en Cuauhtémoc y seis en Ciudad Juárez, las cuales corresponden a diferentes giros.

En el caso del “Jardín de Eventos Alexa” la subsecretaría de Gobernación detectó que operaba sin permiso; al igual que los salones de eventos “Terraza Rialda”, “Jardín las Chatas” y “Jardín Fendi”.

Además se clausuró un establecimiento identificado con el nombre “Rana Cuaja Marisquera”, y la tienda de abarrotes “Tomis” en ambos casos se detectó que también operaban sin permiso.