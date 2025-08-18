Chihuahua.– Una de las sucursales del restaurante bar Cervecería 19 en Ciuda Juárez, así como del bar Chess, fueron clausuradas por autoridades luego de haberse registrado una riña dentro de los establecimientos, esto como parte del los operativos que realiza Gobernación Estatal, que dio a conocer que en la semana del 11 al 17 de agosto hizo 347 inspecciones y clausura 19 establecimientos.



De las 19 clausuras, cuatro fueron en Chihuahua y quince en Ciudad Juárez.



Chihuahua

Restaurante bar “Club 8” por riña en el establecimiento.

Restaurante bar “Cervecería La trocha” por operar fuera de horario.

Cantina “Frontón Legarreta” por violación de giro y extracción de bebidas.

Salón de eventos “Granja Pedernales” por operar fuera de horario.



Juárez

Restaurante “Mariscos El Paraíso” por hechos de sangre.

Restaurante bar “Cananas” por falta de revalidación 2025.

Restaurante “Tinto Cocina Libre” por falta de revalidación 2025.

Salón de eventos “Terraza Ozury” por operar sin permiso.

Salón de eventos “Terraza La Paz” por operar sin permiso.

Salón de eventos “Terraza More Twins” por operar sin permiso.

Salón de eventos “Terraza Quinta San Martín” por operar sin permiso.

Salón de eventos “Terraza Laura” por operar sin permiso.

Restaurante bar “Chess” por riña en el establecimiento.

Salón de eventos “Terraza Alvarado” por operar sin permiso.

Salón de eventos “Terraza Dannas” por operar sin permiso.

Salón de eventos “Finca Diamante” por operar sin permiso.

Restaurante bar “Cervecería 19” por riña en el establecimiento.

Salón de eventos “Terraza Cielo Abierto” por operar sin permiso.

Salón de eventos “Terraza Julio Ricardo” por operar sin permiso.



El objetivo de estas revisiones es asegurar que se cumpla la ley, por lo cual Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen este tipo de bebidas, a cumplir con la normatividad en la materia para evitar sanciones.