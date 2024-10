Clausuran el bar Set por permitir el ingreso de menores de edad

Ciudad Juárez.– La Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Gobernación, clausuró en Ciudad Juárez el centro nocturno "Calabou Set" y al salón de eventos “Jardín de Eventos Las Glorias” por tener menores de edad al interior del establecimiento, no contar con permisos y operar fuera de horario.

Durante la semana del 7 al 13 de octubre del año en curso se realizaron 345 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas, que dieron como resultado la clausura de 29 negocios.

Las clausuras realizadas fueron nueve en Chihuahua, seis en Parral y 14 en Ciudad Juárez.

Tambien clausuraron los establecimientos:

• Tienda de abarrotes “Modeloarama 160” por violación de giro (Juárez).

• Tienda de abarrotes “Los Chinos” por violación de giro (Juárez).

• Tienda de abarrotes “Modelorama 128” por violación de giro (Juárez).

• Licorería en tienda de autoservicio “Extra San Lorenzo” por no contar con revalidación 2024 (Juárez).

• Tienda de abarrotes “Six González 2” por violación de giro (Juárez).

• Tienda de abarrotes “Six Skina” por violación de giro (Juárez).

• Tienda de abarrotes “Las Palmas” por no contar con permiso (Juárez).

• Tienda de abarrotes “Abarrotes Violeta” por no contar con permiso (Juárez).

• Licorería “Six Génesis” por no contar con permiso (Juárez).

• Restaurante bar “Hacienda los Monroy” por violación de giro (Juárez).

• Salón de eventos “Terraza Paris” por no contar con permiso (Juárez).

• Salón de eventos “Terraza Madrid” por no contar con permisos (Juárez).

Chihuahua:

• Licorería “Súper 9” por licor sin marbete (Chihuahua).

• Tienda de abarrotes “Luisa” por acta no atendida (Chihuahua).

• Licorería en tienda de autoservicio “Extra Berlín” por acta no atendida (Chihuahua).

• Tienda de abarrotes “La Cima” por acta no atendida (Chihuahua).

• Centro nocturno “La República de Chihuahua” por operar fuera de horario (Chihuahua).

• Restaurante “Ay Ay Aguachiles” por operar sin permiso (Chihuahua).

• Licorería en tienda de autoservicio “Súper Six Industrias” por acta no atendida (Chihuahua).

• Licorería “Lealtad II” por acta no atendida (Chihuahua).

• Tienda de abarrotes “Súper Six El Camino” por violación de giro (Chihuahua).

Parral:

• Tienda de abarrotes “Modelorama” por violación de giro (Parral).

• Restaurante bar “Los Pinos” por operar con sobre aforo (Parral).

• Restaurante bar “Pig´s and ribs (Eleven)” por operar fuera de horario (Parral).

• Restaurante bar “Baldoria” por acta no atendida (Parral).

• Tienda de abarrotes “Ranchero” por violación de giro (Parral).

• Restaurante bar “La Casa de Villa” por violación de giro (Parral).