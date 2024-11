Clausuran 'El Atorón' y a otros 11 establecimientos en Juárez

Ciudad Juárez.- La Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Gobernación clausuró al Centro Nocturno “El Atorón”, por copia simple de la licencia y a otros 11 establecimientos como tiendas de abarrotes, licorerías, bar y un salón de eventos en Ciudad Juárez.

Durante la semana del 4 al 10 de noviembre se realizaron 350 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas, que dieron como resultado la clausura de 30 negocios.

Las clausuras realizadas en Juárez fueron:

* Centro Nocturno “El Atorón” por copia simple de la licencia (Juárez)

* Salón de eventos “Sin denominación” por no contar con permisos (Juárez)

* Bar “Club Nuevo Waterfill” por permiso provisional vencido (Juárez)

* Tienda de abarrotes “Modelorama 22” por copia simple de la licencia (Juárez)

* Tienda de abarrotes “Six El Triunfo” por violación de giro (Juárez)

* Tienda de abarrotes “Six Peque” por violación de giro (Juárez)

* Tienda de abarrotes “Six Chavarría” por no contar con revalidación 2024 y copia simple de la licencia (Juárez)

* Licorería “Súper Six Paulina” por no contar con revalidación 2024 (Juárez)

* Tienda de abarrotes “Six La Amistad” por violación de giro (Juárez)

* Tienda de abarrotes “Six Jasmine” por violación de giro (Juárez)

* Tienda de abarrotes “Adames” por violación de giro (Juárez)

* Tienda de abarrotes “Six Jalapeños Market” por copia simple de la licencia (Juárez)

En el resto del estado fueron las siguientes:

* Tienda de abarrotes “Saga” por acta no atendida (Chihuahua)

* Licorería “Vinos y Licores 20 y 21” por acta no atendida (Chihuahua)

* Licorería “Súper Quintas Carolinas” por acta no atendida (Chihuahua)

* Licorería en tienda de autoservicio “Extra Rosalío” por acta no atendida (Chihuahua)

* Licorería “Vinos y Licores Lupita” por acta no atendida (Chihuahua)

* Licorería “Jimmy´s” por acta no atendida (Chihuahua)

* Licorería “Vero” por acta no atendida (Chihuahua)

* Restaurante “Alma Mía” por acta no atendida y falta de revalidación (Chihuahua)

* Licorería “Siz Larussy” por acta no atendida (Chihuahua)

* Tienda de abarrotes “Súper Six Minerales” por acta no atendida (Chihuahua)

* Restaurante bar “La Perla” por no contar con permiso (Chihuahua)

* Licorería en tienda de autoservicio “Soriana Portales” por acta no atendida (Chihuahua)

* Licorería en tienda de autoservicio “Walmart Súper Center” por acta no atendida y promociones (Chihuahua)

* Restaurante bar “La Casa del Dragón” por no contar con permiso provisional (Chihuahua)

* Comité Pro-Obras Tomochi por no contar con permiso (Tomochi)

* Licorería “Tecate” por no contar con permiso (Moris)

* Deposito al menudeo “El Águila” por copia simple de la licencia y falta de revalidación 2024 (Basaseachi)

* Licorería en tienda de autoservicio “Vinos y Licores Mexicanos” por violación de giro (Ahumada)