Clausuran al Joker por permitir el ingreso de menores de edad

Ciudad Juárez.– La Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Gobernación clausuró al centro nocturno “Joker 1”, por tener menores de edad al interior y al centro nocturno “Dubai” por operar fuera de horario en Ciudad Juárez.

Durante la semana del 10 al 16 de febrero del 2025, se llevaron a cabo 346 inspecciones a establecimientos que expenden y comercializan bebidas alcohólicas, las cuales dieron como resultado un total de 20 clausuras: 6 en Chihuahua, una en Parral y 13 en Juárez.

Las clausuras en Juárez fueron las siguientes:

• Centro nocturno “Dubai” por operar fuera de horario.

• Centro nocturno “Joker 1” por menores de edad al interior.

• Tienda de abarrotes “Six Michel” por violación de giro.

• Tienda de abarrotes “Modelorama 166” por violación de giro.

• Tienda de abarrotes “Súper Six Armida” por violación de giro.

• Licorería “Six Licorería Meny” por acta no atendida.

• Tienda de abarrotes “Modelorama 130” por violación de giro.

• Tienda de abarrotes “Six Margaritas “por falta de revalidación 2024.

• Tienda de abarrotes “Six Rodríguez” por no contar con la licencia de bebidas alcohólicas.

• Licorería “Súper Six Villa Colonial” por no contar con la licencia de bebidas alcohólicas.

• Licorería en tienda de autoservicio “Modelorama Campestre” por operar fuera de horario.

• Restaurante bar “Janis” por no contar con permisos.

• Centro nocturno “Malta Mexican Pub” por sobre aforo.

En Chihuahua:



• Restaurante bar “La 18” por menores de edad al interior.

• Licorería “Vinos y Licores GCH” por acta no atendida.

• Licorería en tienda de autoservicio “Liquor Cheve” por acta no atendida.

• Cantina “Al Sur de la Frontera” por acta no atendida.

• Licorería “Señor Fríos” por acta no atendida.

• Licorería “Modelorama El Túnel” por violación de giro.

Parral:

• Establecimiento con denominación “Santa Rosa” por falda de permiso para la venta de bebidas alcohólicas.

El objetivo de estas revisiones permanentes es asegurar el cumplimiento la ley, por lo que el Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen este tipo de bebidas a cumplir con la normatividad vigente para evitar sanciones.