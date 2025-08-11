Clausuran 9 salones de eventos en Juárez por operar sin permiso

Ciudad Juárez.– En la última semana, 11 establecimientos que no contaban con permisos de operación fueron clausurados en Juárez, entre ellos el restaurante La Crudita y nueve jardines o terrazas.

La Subsecretaría de Gobernación informó que, del 4 al 10 de agosto, realizó 295 inspecciones en el estado a negocios con venta de bebidas alcohólicas. Al detectar irregularidades como la falta de permisos o su renovación, clausuró 21 establecimientos, 11 de ellos en Juárez.

Entre los locales identificados y clausurados se encuentran el restaurante-bar “La Crudita”, por falta de revalidación 2025, y la tienda de abarrotes “Súper Six Feldespato”, por presentar solo una copia simple de la licencia de bebidas alcohólicas.

Además, la dependencia estatal reportó inspecciones en terrazas, jardines y salones de eventos, en donde identificó casos en los que operaban sin permiso, e incluso uno en el que no permitieron la inspección.

Los establecimientos de este giro que fueron clausurados son: “Terraza Zesati”, por operar sin permiso; “Terraza Laemsi”, por operar sin permiso y no dar facilidades para la inspección; “Terraza San Pancho”, por operar sin permiso; “Terraza Ares”, por operar sin permiso; y “Terraza Jardín El Nogal”, por operar sin permiso.

Así como “Jardín de Eventos”, por operar sin permiso; “Terraza Gallardo”, por operar sin permiso; “Salón de Eventos Los Nogales”, por operar sin permiso; e “Izeñoma Terraza”, por operar sin permiso.

La dependencia precisó que el objetivo de las revisiones es asegurar que se cumpla la ley y exhortó a las personas propietarias de comercios que distribuyen este tipo de bebidas a cumplir con la normatividad para evitar sanciones.

Autoridades dieron a conocer también que se hicieron en el periodo señalado 295 inspecciones que acabaron en 21 clausuras, de las cuales, dos fueron en Chihuahua, dos en Cuauhtémoc, dos en Delicias, cuatro en Aldama y once en Ciudad Juárez.



Las clausuras fueron las siguientes:



Chihuahua

Restaurante “Mr. Grill Kobe Steak House” por extracción de bebidas alcohólicas, no dar facilidades a la inspección y distinta denominación.

Licorería en tienda de autoservicio “Mini Súper los Españoles” por permiso provisional vencido.

Cuauhtémoc

Tienda de abarrotes “Carnicería Obregón” por violación de giro.

Tienda de abarrotes “Flores” por violación de giro.

Delicias

Licorería en tienda de autoservicio “Desert Store” por operar sin permiso.

Establecimiento con denominación “Distrito 05 Grill House” por operar sin permiso

Aldama

Cantina “Salón Peña Blanca” por operar fuera de horario.

Centro recreativo “Toboganes Los Álamos” por falta de revalidación 2025.

Centro recreativo “Balneario Marichelo” por falta de revalidación 2025.

Centro recreativo “Parque Recreativo Hobbys” por operar sin permiso.

Juárez