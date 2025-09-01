Ciudad Juárez.– A través de inspecciones realizadas por la Subsecretaría de Gobernación en esta frontera, se detectaron y clausuraron siete establecimientos que operaban con faltas a la Ley de Alcoholes del Estado de Chihuahua, tres de ellos eran terrazas.

En el informe emitido por la dependencia, del 25 al 31 de agosto dieron a conocer que se realizaron 282 inspecciones en establecimientos de todo el estado, llevando a cabo siete clausuras en Juárez, una en Aldama y una en Janos.

Entre los espacios detectados por la autoridad identificados como salones de eventos y que operaban sin permisos se encuentran la “Terraza De Regina”, “Terraza La Playita The Beach” y “Terraza La Victoria”.

Mientras que cuatro establecimientos que comercializan bebidas alcohólicas fueron detectados con distintas infracciones a la Ley estatal, como:

- Falta de revalidación 2025 en la licorería en tienda de autoservicio “Oxxo Km 21”.

- Un establecimiento sin denominación, por operar sin permiso.

- Tienda de abarrotes “Súper Six La Pradera”, por violación de giro.

- Tienda de abarrotes “Can I”, por falta de revalidación 2025.