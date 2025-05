Clausura Gobernación 4 negocios en Juárez durante la última semana 

Ciudad Juárez.– La Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Gobernación, clausuró cuatro establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas en Ciudad Juárez durante la última semana.

Del 12 al 18 de mayo, llevó a cabo 310 inspecciones en negocios obteniendo como resultado un total de 13 clausuras: una en Chihuahua, Belisario Domínguez y Cuauhtémoc; dos en Delicias, Meoqui y Camargo, y cuatro en Juárez.

Las clausuras en Juárez fueron las siguientes:

• Tienda de abarrotes “Six Abarrotes Júpiter”, por falta de revalidación 2025.

• Tienda de abarrotes “Six Gris”, por falta de revalidación y violación de giro.

• Licorería en tienda de autoservicio “Modelorama Mi Ranchito”, por violación de giro.

• Salón de eventos “Jardín San José”, por operar sin permiso.

Chihuahua:

• Cantina “Frontón Legarreta”, por falta de revalidación anual

Belisario Domínguez:

• Tienda de abarrotes “Hector´s”, por violación de giro

Cuauhtémoc:

• Tienda de abarrotes “Al Bat” por violación de giro y promociones

Delicias:

• Tienda de abarrotes “El Mocte”, por violación de giro

• Tienda de abarrotes “Sanhol”, por violación de giro

Meoqui:

• Cantina “Club Apolo”, por operar fuera de horario

• Cantina “Club Olimpia”, por operar fuera de horario.

Camargo:

• Tienda de abarrotes “Súper Six El Lucero”, por acta no atendida y violar sellos

• Licorería en tienda de autoservicio “Licores Nic 2”, por acta no atendida

El objetivo de estas revisiones permanentes es asegurar que se cumpla la ley, por lo cual, el Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen este tipo de bebidas, a cumplir con la normatividad en la materia para evitar sanciones.