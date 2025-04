Ciudad Juárez.- Cientos de familias en Ciudad Juárez fueron afectadas por la suspensión en el servicio en al menos cinco guarderías en los últimos dos meses, esto debido a investigaciones por casos de abuso, violación y violencia física en contra de infancias entre los 45 días de nacidos y los cuatro años de edad. La preocupación se extiende ante la falta de espacios de cuidado a donde puedan recurrir durante el tiempo que las investigaciones mantengan los centros cerrados.

Durante el primer informe presentado por las autoridades de investigación en rueda de prensa el 11 de abril, se dio a conocer de las decenas de carpetas que se encuentran en proceso.

“Se aperturaron 71 carpetas de investigación que corresponden a niños y niñas que se encuentran en cuando menos, cinco centros de cuidado infantil (…) La mayoría son por delitos de orden sexual, hay algunas pocas por maltrato infantil y solo se encontró un caso por maltrato familiar”, detalló la fiscal especializada de la Mujer y la Familia, Wendy Chávez Villanueva.

En la actualización del 20 de abril sumaban 72 carpetas de investigación y más de 200 revisiones a menores de edad usuarios de las guarderías.

Denise Ahumada

Netnoticias conversó con padres de familia de menores que luego de ser valorados por médicos legistas no se encontró evidencia de que fueran víctimas; sin embargo, han expresado su preocupación tanto por los que sí fueron agredidos como por sus propios hijos al no tener acceso a centros de cuidado.

“Existe incertidumbre, sabemos que toda investigación requiere un tiempo, y no se nos ha comentado si los casos sucedieron en la guardería, muchos estábamos satisfechos con el servicio y por eso queremos respuestas”, dijo una madre de familia beneficiaria de la guardería ’Niñito Jesús’, quien prefirió reservar su nombre.

El 5 de marzo de este año se iniciaron las acciones por parte de padres de familia que denunciaban los hechos ocurridos en contra de sus hijos que acudían a la guardería “Mi Mundo de Colores”, subrogada del IMSS; posteriormente surgieron señalamientos en el espacio de cuidados “Loon”; la Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI) 32 del Issste; las guarderías “Mi Pequeño Tambor” y “Niñito Jesús”.

El 23 de abril, en un nuevo informe realizado por la Fiscalía la detención e imputación de tres mujeres: Graciela L.R.; Norma Laura V.B.; y Blanca Patricia R.S. por el delito de violación con penalidad agravada; corresponde a las agresiones a infancias en las guarderías “Loon” y “Niñito Jesús”.

Además, la Fiscalía informó que previamente habrían sido detenidas y vinculadas a proceso otras dos personas Lourdes Z.M. (por un caso de la guardería Loon) y Teresa Johana T.E. (por las investigaciones de la guardería Mi Pequeño Tambor).

Actualmente las guarderías se encuentran en periodo vacacional, por lo que no hay servicio de cuidados a beneficio de las madres y padres trabajadores.

Sin embargo, han transcurrido más de seis semanas desde que iniciaron la suspensiones en las diferentes guarderías, y debido a que no se cuenta con información de una próxima reapertura de los servicios, padres y madres de familia han expresado su preocupación, así como la necesidad de ser atendidos por las autoridades para ubicar a sus hijos en espacios de cuidado que garantice la seguridad de las infancias.

Al ser trabajadores, el reto de encontrar a personas de su confianza para el cuidado de sus hijos e hijas ha llevado a las familias incluso a solicitar días de descanso en sus empleos para poder cuidar de sus infancias.

“Cambio por completo nuestra rutina, tenemos que llevar en ocasiones a nuestra hija al trabajo, ya que no contamos con nigua familiar ni personas de confianza para que alguien la cuide. El único espacio que teníamos “seguro” era la estancia, debido a esto ahora se nos desbloqueó un miedo, ahora no confiamos en ningún otro espacio y es mucho más difícil elegir un nuevo lugar”, dijo Cristina Gómez, derechohabiente de la EBDI 32 del Issste.

“Los primeros días tuve que requerir repentinamente permisos, vacaciones para estar 100 por ciento con el bebé y no dejarlo al cuidado de alguien más pero sabemos que no voy a gozar de esos privilegios toda la vida, por lo que estoy optando por acercarme a coordinación de guarderías a pedir la baja y re localización del niño a otra guardería que posiblemente me quede más lejos o no me inspire confianza”, dijo una madre de familia usuaria de la guardería “Niñito Jesús”.

Ante la pregunta expresa de si considera una necesidad que las autoridades intervengan en la canalización de los niños y niñas a otros centros de cuidado, Cristina Gómez, realizó una observación de las condiciones de muchos trabajadores de esta frontera.

“Definitivamente sí, tenemos a nuestras hijas e hijos en una estancia porque somos madres y padres trabajadores, Ciudad Juárez es un lugar con muchas personas foráneas por lo que la mayoría no contamos con familiares o personas que nos puedan ayudar a cuidarlos, es necesario una estancia, es nuestro derecho como trabajadores y se ha visto violentado y vulnerado. Hemos estado buscando otros espacios, los particulares son muy caros y son gastos que de momento no teníamos contemplados. Las familias de las víctimas fueron terriblemente afectadas, pero las otras familias aunque en menor medida también fuimos afectadas por esta situación”, apuntó la madre de familia.

Preocupaciones y propuestas

Los “daños colaterales” que han sufrido las familias van desde gastos en traslados adicionales y la posible necesidad de recurrir a centros de cuidado con costos elevados para que sus hijos e hijas estén bajo cuidado mientras ellos están en sus jornadas laborales, hasta los daños psicológicos por la preocupación y el cambio de rutina para las infancias.

“Yo considero que es importante que la noticia no se diluya y que esté presente el tema en la sociedad, tanto de las familias afectadas y los pequeños, como también del resto que se quedó a la deriva sin la prestación del servicio y el temor de reubicar a los niños”, comentó un padre de familia.

Aclarando que no existe comparación entre los que sus hijos son víctimas y quienes se quedaron sin el servicio, llamó a no dejar de lado que sí representa una dificultad para los padres y madres que durante las últimas semanas no han tenido apoyo con el cuidado de sus hijos.

Ante este escenario, los padres de familia insistieron en que la sociedad no ignore la situación y que las autoridades tomen parte, respondan y atiendan las necesidades que han surgido entre las familias juarenses.

Como una petición precisa a las autoridades de los tres niveles de gobierno, para que atiendan el derecho de las infancias de ser protegidas contra la violencia y el abuso, se pidieron acciones concretas.

“Que se implementen requisitos más estrictos al momento de la contratación de ese personal. Para muchos otros empleos nos piden experiencia, licenciatura, posgrado, exámenes psicométricos, exámenes médicos, toxicológicos, muchas cartas de recomendación y carta de no antecedentes penales entre otras cosas. El cuidado de bebés e infantes es algo muy, muy delicado, no debería bastar con capacitarlas ahí mismo unos días y hacer un par de cursos y diplomados”, expresó Cristina Gómez.