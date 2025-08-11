Cierre del Puente Libre a tráfico de mercancías no se va a revertir

Ciudad Juárez.- luego de advertir que la decisión de cerrar el puente isla de Córdoba también conocido como puente libre al tráfico de mercancías es una decisión tomada (para realizar obras de mejora en esta infraestructura) y ya no se va a revertir, en la Asociación de Agentes Aduanales (AAA) se afirmó que del lado mexicano autoridades deben trabajar para generar infraestructura que ayude (ante mayores distancias que recorrer) los tiempos de trámites sean menores, lo que compensaría estás modificaciones.

Así lo afirmó Adrian Rodríguez Almeida, presidente de la Asociación (AAA) en Juárez

"Pero si por el contrario, los tiempos siguen siendo los mismos y ahora tienes que avanzar 40 km para poder llegar al cruce fronterizo entonces, el costo económico va a ser bastante significativo, eso es lo que tenemos que visualizar" expresó el directivo de la AAA.

El agente aduanal destacó que la decisión de cerrar el puente Córdoba al tráfico de mercancías es una decisión que no se va a revertir, por lo que cree una perdida de tiempo el seguir insistiendo en el tema, en cambio lo que si se debe hacer es unirse para gestionar recursos para la infraestructura.

El representante de los agentes Aduanales, resaltó que el gobierno municipal ya tiene un proyecto para unir el sector del puente Zaragoza con el cruce de Guadalupe Tornillo, a través de la ampliación del boulevard Cuatro Siglos; Igualmente este gobierno ha hablado de un proyecto para unir el bulevar Cuatro Siglos con la avenida 16 de septiembre y tener acceso directo a Jerónimo Santa Teresa.

"Es donde tenemos que enfocar nuestra atención y nuestra energía para que estos proyectos se puedan consolidar, porque si no, vamos a llegar abril de 2027 dentro de un año y 10 meses y pues simplemente vamos a colapsar Zaragoza", advirtió Rodríguez Almeida.

Además de la infraestructura vial se debe generar estructura aduanera y no solo material, sino también humana. "Hay que buscar que nos manden personal, pero no nomás a nosotros, también del lado americano" expuso el agente Aduanal.