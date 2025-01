Cierre del Libre a comercio exterior debe decidirse entre ambos países: AAA

Ciudad Juárez. - Para la Asociación de Agentes Aduanales en Juárez (AAA) no se puede tomar una decisión de manera unilateral cuando esta decisión afecta a ambos lados de la frontera, esto en torno a la posibilidad del cierre definitivo al tráfico de mercancías para importación y exportación por el puente Córdova Américas, también conocido como puente libre.

“Nosotros vivimos en una situación geográfica muy particular, diferente a todo el país, donde prácticamente es una sola comunidad, El Paso y Juárez somos una sola comunidad y lo que le afecta a uno, le afecta al otro y decir que la ciudad de El Paso sí tienen las vías de comunicación necesaria, nos tendríamos ningún problema con ir hasta Tornillo, pues sí, pero nosotros sí lo tenemos y eso de manera directamente también repercute para la industria y para los empresarios americanos”, afirmó Adrián Rodríguez Almeida, presidente de la AAA en Juárez.

Se refirió a este tema que calificó como materialmente imposible, pues descarta que se pueda cerrar este puente a los trámites de importación y exportación sin colapsar el comercio exterior.

“Actualmente Zaragoza se está trabajando a su máxima capacidad, imagínate cerrar Córdova sería colapsar el puente Zaragoza, porque, aunque se tiene Jerónimo Santa Teresa o Guadalupe Tornillo, en Jerónimo no se tiene la infraestructura como para desfogar parte de lo que se procese en Córdova y Guadalupe Tornillo, aunque sí se tiene pues la conectividad no hay una forma fácil de llegar allá y además pues ir a Guadalupe Tornillo en estas condiciones, pues implicaría tiempo y recursos”, detalló.

Advirtió que una de las consecuencias inmediatas será el incremento de los costos de toda naturaleza.

Rodríguez Almeida dijo que al conocer que los planes de remodelación del puente del lado americano incluían el cierre a los trámites de comercio exterior, los agentes aduanales hicieron gestiones ante la Agencia Nacional de Aduanas de México buscando la intervención del gobierno federal.

“Anam preocupado obviamente, pues esto si directamente generaría un problema para la aduana de Juárez y no solamente un problema de logística sino solo problema económico para la propia comunidad, porque esto te incrementa todos los costos, de transporte, de personal, costo de todo, entonces no, no creo me parece, es decir, me parece una buena medida si estuviéramos en otras condiciones” expuso.

Para Rodríguez Almeida primero hay que generar las condiciones, la infraestructura y luego tomar este tipo de decisiones.

“En un escenario ideal, no estaríamos en desacuerdo que la carga no pasara por Córdova, la verdad es que eso quitaría mucha tráfico comercial en el centro de la ciudad tanto de El Paso como Juárez, pero no estamos en condiciones de cerrar ese cruce, primero se tendría dar los accesos suficientes a Guadalupe Tornillo”, explicó.

De acuerdo al representante de este organismo existe un proyecto para prolongar el bulevar Juan Pablo II hasta Guadalupe, pero mientras no se haga realidad no se puede transitar por la carretera de un solo sentido a Guadalupe donde se tiene que pasar por poblados y cada poblado tiene 10-12 topes, lo que representaría un enorme cuello de botella con los camiones.

“Mientras no haya las condiciones de infraestructura y conectividad con los otros cruces pues tendríamos un problema mayúsculo”, advirtió Rodríguez. Quien dijo que esto afectaría no solamente a México, sino a la industria.