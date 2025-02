Ciudad Juárez.– Ante la suspensión de fondos, que se traduce en el recorte de personal y la posible disolución de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), espacios en Juárez de atención a niños, niñas y adolescentes (NNA) en contexto de movilidad se verán afectados por la retirada de organizaciones no gubernamentales (ONG) y adscritas a la ONU.

Así lo dio a conocer Mónica Murillo, directora de Derechos Humanos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Juárez al informar que al menos cinco organizaciones notificaron a la institución que no continuarán brindando atención debido al recorte presupuestal.

La funcionaria, al frente del centro de asistencia social “México Mi Hogar”, en el que se atiende a NNA en contexto de migración o refugio en México, detalló que el centro tiene a su cargo a una veintena de menores, en donde se les ofrece un espacio seguro, apoyo integral y acompañamiento en su proceso migratorio.

Mónica Murillo, directora de Derechos Humanos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) | Denise Ahumada

“Dentro de las actividades que tienen, vienen organizaciones como Unicef y les traen talleres, pero ya nos notificaron este año que todos esos apoyos ya fueron como ‘cortados’ y ya no van a venir a apoyarnos. Hace como 15 días nos notificó Unicef, de cinco organizaciones con las que trabajábamos ya cuatro se despidieron, nos comentaban que es porque la mayoría son patrocinadas por EU y ya se cortó ese patrocinio”, señaló la directora Murillo González.

Entre las ONG que en las últimas semanas han notificado, algunas de formas no oficiales, el próximo cese de servicios por el cierre de USAID y del deslinde de EU hacia la ONU en tema de derechos humanos se encuentran:

- Kids in News of Defense (KIND) una organización que brinda asesoría legal a infancias y adolescencias no acompañados, separados o en riesgo durante el viaje migratorio.

- La Juagarreta Espacios de Participación A.C.

- Teatro guiñol.

- Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA).

- Vamos Juntos.

La funcionaria municipal explicó que los equipos apoyaban con talleres, actividades y pláticas en temas de asesoría legal, manejo de emociones, salud mental y física, pero debido a que los equipos contaban con financiamiento de USAID o trabajaban en alianza con el Fondo de las Naciones Unidad para la Infancia (Unicef), perdieron los fondos para seguir operando el proyecto de atención, mientras que muchos han perdido sus empleos.

Espacios en Juárez de atención a niños, niñas y adolescentes (NNA) en contexto de movilidad se verán afectados por la retirada de organizaciones no gubernamentales (ONG) y adscritas a la ONU | Denise Ahumada

“Lamentablemente nos ha afectado directamente a nosotros; son un gran apoyo (…) Los maestros están capacitados para llevar actividades con ellos, cuando vienen las organizaciones ellos están ahí presentes y, por lo pronto, van a intentar replicar lo que ellos hacían y son personas preparadas para poderlo hacer”, explicó.

Con una plantilla de seis docentes en el centro de asistencia social del DIF Juárez, el cual trabaja de la mano con la Subprocuraduría de la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes el personal ha previsto que se pueda buscar apoyo con la academia local para que maestros en educación física, en lenguaje o en artes, puedan sumarse a la atención diversificada para las poblaciones que atienden.

El golpe de Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump firmó el 4 de febrero un decreto por el que sacó al país que administra del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y aseguró que revisará el financiamiento que se ha otorgado al ente internacional.

En la misma fecha, Trump anunció que los trabajadores de la USAID serían puestos en excedencia administrativa a nivel mundial a partir de hoy viernes 7 de febrero; el decreto fue impulsado por las observar del magnate y empresario estadunidense Elon Musk, que junto con el republicano Vivek Ramaswany, están a cargo del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental.

Desde los resultados de la elección en noviembre de 2024, el presidente estadunidense anunció que el objetivo del ente está “desmantelar de la burocracia gubernamental, reducción de gastos innecesarios y la reestructura de las agencias federales”.