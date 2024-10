Cierre de puente libre a transporte de carga afectaría a vecinos de Zaragoza

Ciudad Juárez.- Transportistas llaman a los habitantes de El Paso que viven cerca de los puentes internacionales Zaragoza y Santa Teresa a que se informen de lo que les espera en caso de que las autoridades de EU saquen los tráileres de Córdova Américas, y estos deban circular por estas zonas de El Paso, Texas que no cuentan con la infraestructura para este tipo de carga.

Manuel Sotelo, presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez, lamentó que siendo el puente Córdova de las Américas, mejor conocido como el Puente Libre, el único que cuenta con la infraestructura para la circulación de transporte de carga, autoridades de Estados Unidos busquen cerrarlo al sector comercial.

“El único cruce que tiene directamente el 'freeway' para entrar a Juárez es el de Córdova, no andamos dentro de ciudades, no es el mismo caso de Zaragoza, ni en Santa Teresa, si ustedes ven las áreas más densamente pobladas, saliendo de la exportación de Córdova, subimos a los tres 'freeways', no nos metemos en ninguna otra calle, cosa que no tienen la misma infraestructura los demás cruces”, refirió el líder transportista.

Manuel Sotelo cree que la gente de El Paso que vive en Zaragoza Ysleta desconoce las afectaciones que pueden enfrentar en caso de que los tráileres deban utilizar este puerto fronterizo.

“Vayan en las tardes a Zaragoza y vean hasta dónde llegan las líneas de importaciones en ese cruce, nos metemos hasta el 375 fácil, a veces casi hasta el I-10, entonces imagínense si todo este tráfico comercial lo mandamos para Zaragoza, que un gran porcentaje se iría por allá, quien sabe hasta dónde vamos a llegar, se ocasionaría más problemas”, advirtió Sotelo.

Sunland Park quedaría en una situación similar de acuerdo al empresario del transporte. El caso de Guadalupe Tornillo, aunque sería una excelente opción, está muy lejos, mencionó el empresario.

Actualmente cruzan por el puente Córdova Américas alrededor de 500 exportaciones diarias, además de unas mil 500 importaciones, esta sería la cantidad de tracto camiones que tendrían que circular por nuevas alternativas, sentenció el empresario.