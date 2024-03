Cierran segundo grupo de participantes en 'Jale por el Agua'

Ciudad Juárez.– En iniciativa binacional, organismos de Juárez y El Paso buscan capacitar a jóvenes en temas del agua y medio ambiente.

Al inicio de esta semana, se llevó a cabo el cierre del segundo grupo de participantes en el proyecto Habilidades para la Sostenibilidad "Jale por el Agua", que es una iniciativa binacional de desarrollo coordinada por The Trust for the Americas en colaboración con el Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank), Microsoft y la fundación Success Through Technology (STTE).

Las metas para el próximo curso fueron expuestas en la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) con el objetivo de darle continuidad.

“Estamos en las oficinas de Canaco para tener un encuentro con empresas, organismos y representantes del municipio para un programa piloto para capacitar jóvenes que tengan las herramientas profesionales para ingresar en carreras y trabajos dignos bien pagado en el sector del agua y medio ambiente. Estamos aquí tomando pulso de lo que ha funcionado y lo que tenemos que ajustar para la realidad juarense”, dijo John Beckham, director general del NADBank.

Los estudiantes, muchos de ellos habitantes de poblaciones vulnerables, fueron capacitados en habilidades técnicas, digitales para la vida, todo en el sector del agua. Este programa fue definido por sus impulsores como un esfuerzo significativo para cultivar un futuro mas resiliente y equitativo para la región.

Con motivo de este cierre, Linda Eddleman, directora ejecutiva del The Trust for the Americas, destacó la importancia de abordar los desafíos a los que se enfrentan las comunidades fronterizas y dijo que a través de iniciativas como Skills for Sustainability (Habilidades para la Sostenibilidad) y sus colaboradores en este plan “se empodera a individuos para ser agentes de cambio e impulsar un progreso significativo en la región”.

“NADBank está muy entusiasmado de ser parte de esta iniciativa que tiene el objetivo de satisfacer la demanda de trabajadores calificados para la industria del agua al proporcionar capacitación y colocación laboral para poblaciones vulnerables y de bajos recursos de ambos lados de la frontera”, expresó director general del NADBank.

Informes presentados durante esta ceremonia establecen que los retos que enfrenta la región fronteriza de Juárez-El Paso en el sector, incluyen además de la falta de agua, la problemática de que un tercio de la actual fuerza laboral del sector hídrico estarán en edad para retirarse en los próximos 10 años.