Cierran plantel de la Técnica 1 por conflicto con la mesa directiva

Ciudad Juárez.– Padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica No. 1 fueron notificados este martes del cierre del plantel debido a un desacuerdo con la mesa directiva.

La información circuló a través de redes sociales mediante un flyer dirigido a los tutores, en el que se explicaba el motivo de la suspensión de actividades.

“Padre de familia: Debido a su ausencia el día de ayer para la renovación de la mesa directiva, el personal de la Técnica 1 ¡hoy cierra la escuela!”, señalaba el mensaje.

En el breve comunicado, el personal del plantel manifestó que su dignidad estaba en riesgo al no haberse respetado su postura.

“Por exigencia del cambio inmediato de la mesa directiva para el bienestar de los alumnos (sus hijos)”, agregaron.