Ciudad Juárez.- Luego de la apertura parcial de la avenida De las Torres y calle Sorgo, el director del Fideicomiso de los Puentes Fronterizos del Estado de Chihuahua, Rogelio Fernández Irigoyen, informó que se volvieron a cerrar dos carriles, debido a que hubo errores en la ejecución de las obras en la reposición de las rejillas, específicamente en la nivelación del concreto.

Fernández Irigoyen explicó que hubo un error en la pendiente que debe tener el pavimento, a fin de que el agua fluya hacía las compuertas, y a su vez, llegue al vaso de captación ubicado a un costado de la vialidad.

Indicó que las obras aún no están concluidas y que no fueron recibidas por parte de la constructora al Fideicomiso de Puentes Fronterizos, por lo cual, estas adecuaciones deberán correr a cargo de la contratista, es decir, que no representarán un costo adicional para el organismo.

El funcionario agregó que la conclusión de las obras pudiera darse en dos o tres semanas más, sin embargo, se tomó la decisión de abrir el carril de extrema derecha para permitir el flujo vehicular en la zona, aunque el cierre parcial del tramo ya está generando congestionamientos.