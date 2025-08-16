Ciudad Juárez.– La avenida Juárez permanecerá cerrada este sábado 16 de agosto de 2025 debido al evento “Amor Eterno, Juárez en la Juárez”, un homenaje a Juan Gabriel, por el mes de su aniversario luctuoso.

El cierre afectará el tramo desde la calle 16 de Septiembre hasta Tlaxcala, desde las 6:00 de la tarde hasta las 5:00 de la mañana del domingo. Para quienes deseen tomar el Puente Internacional Santa Fe, la entrada será por la avenida Francisco Villa y calle Colón.

Durante la jornada se presentarán grupos musicales de rock, pop, regional y un DJ, quienes animarán la actividad con diversas presentaciones artísticas.

Autoridades recomiendan a los conductores planear rutas alternas y a los peatones respetar los cierres para evitar contratiempos.