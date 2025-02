Cierran el 'Salón México' y 13 establecimientos más en Juárez

Chihuahua.- Del 27 de enero al 2 de febrero de este año, la Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Gobernación, llevó a cabo 355 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas, que derivaron en un total de 28 clausuras, de las cuales nueve fueron en Chihuahua, una en Delicias, Camargo y Meoqui, dos en Cuauhtémoc y 14 en Ciudad Juárez.

El objetivo de estas revisiones permanentes es asegurar que se cumpla la ley, por lo cual, el Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen este tipo de bebidas, a cumplir con la normatividad en la materia para evitar sanciones.

Las clausuras fueron las siguientes:

Chihuahua:

* Licorería “Thungar II”, por acta no atendida

* Tienda de abarrotes “Súper Six Sahuaros”, por acta no atendida

* Tienda de abarrotes “Modelorama”, por acta no atendida

* Restaurante bar “Zona Futbol”, por acta no atendida

* Licorería “Lealtad II”, por acta no atendida

* Salón de baile “Bar California”, por falta de revalidación 2024, falta de placa de aforo y falta de licencia de uso de suelo

* Licorería “La Pacheco”, por acta no atendida

* Licorería en tienda de autoservicio “Modelorama calle 28”, por acta no atendida

* Licorería “La Caguama”, por acta no atendida

Delicias:

* Cantina “Club El Centro”, por ventas al exterior

Camargo:

* Palenque “Gallo de Oro”, por falta de permiso para evento, falta de permiso para venta y consumo de bebidas alcohólicas

Meoqui:

* Restaurante bar “Tosti Ceviche González”, por operar sin permiso

Cuauhtémoc:

* Salón de baile “La Furia Dancing Club”, por falta de licencia de uso de suelo, falta de placa de aforo y falta de revalidación 2024

* Centro nocturno “La Sonaja”, por extracciones, personal en estado de ebriedad, operar fuera de horario, falta de dictamen de aforo y personal de seguridad sin cédula

Juárez:

* Tienda de abarrotes “Six el Refugio”, por violación de giro

* Licorería “Chi Six Fernández”, por permiso provisional vencido

* Licorería “Súper Six Paulina”, por falta de revalidación 2024

* Licorería “Modelorama 74”, por copia simple de bebidas alcohólicas

* Tienda de abarrotes “Súper Six Los Gemelos”, por violación de giro

* Tienda de abarrotes “Six Los Patos”, por violación de giro

* Tienda de abarrotes “Six El Paraiso”, por violación de giro

* Tienda de abarrotes “Violeta”, por no contar con licencia o permiso y operar fuera de horario

* Restaurante bar “Cotorritos”, por promociones, menores de edad al interior y condicionar el ingreso

* Restaurante “Tinto Cocina Libre”, por acta no atendida

* Centro nocturno “ Cash Bar”, por botella adulterada y promociones

* Restaurante bar y salón de baile “Centro Ejecutivo Salón México”, por condicionar el acceso mediante cover y sobre aforo

* Restaurante bar “Portchester”, por acta no atendida

* Cantina y salón de baile “Don Beto”, por hechos de sangre, no contar con seguridad y extracción de bebidas alcohólicas