Ciudad Juárez.- Este viernes se llevó a cabo el cierre oficial de los campamentos "Niñez Viva y Líderes Hoy 2025", organizados por la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común en la zona norte. Austria Galindo, titular de la dependencia, fue la encargada de la clausira de esta actividad vacacional.

De acuerdo con información de la dependencia, en el Parque Central hubo una asistencia y participación de alrededor de 150 jóvenes de entre 13 y 18 años; mientras que en cada uno de los 13 centros comunitarios y que dependen de Desarrollo Humano y Bien Común en la ciudad, la asistencia fue de unos 30 niños, lo que habla de una asistencia de casi 400 menores en estas actividades de verano.

"Cuándo diseñamos el campamento abordamos cinco ejes temáticos que son educación, salud, deporte, arte y cultura, además de salud mental, que es muy importante entre los niños porque creo que los que vivimos la pandemia, sabemos que los más afectados para socializar fueron los más pequeños es muy importante regresar a esta normalidad", dijo Austria Galindo.

La funcionaria aprovechó para anunciar la apertura del Comedor Comunitario para el próximo 1 de septiembre, este se ubica en el interior de las instalaciones de la Subsecretaría de Desarrollo y Bien Común. Se dará atención a grupos prioritarios como niños o adultos mayores.