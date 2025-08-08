Cierran calles en Parque Las Industrias y Magneto por obras de Ferromex

Ciudad Juárez.- La Coordinación General de Seguridad Vial anunció el cierre temporal de la circulación en el Parque Las Industrias, calle Gradma y calle Magneto, debido a los trabajos que realizará Ferrocarriles de México (Ferromex).

Las obras iniciarán el sábado 9 de agosto a las 11:00 de la noche y se estima que tengan una duración aproximada de 10 días.

El comandante Manuel Gutiérrez, encargado del Área Técnica y de Infraestructura Vial, exhortó a los conductores a manejar con precaución, atender los señalamientos e indicaciones de los agentes y contemplar tiempos extra de traslado.

Recomendó conducir con cortesía y optar por rutas alternas mientras se desarrollan los trabajos.