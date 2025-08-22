Cierra JMAS dos carriles del bulevar Cuatro Siglos

Ciudad Juárez.- La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) dio a conocer que cerrará dos carriles del bulevar Cuatro Siglos debido a los trabajos del colector.

La medida se realizará "para avanzar en la obra preventiva", se informó en un comunicado en redes sociales.

La JMAS no precisó el tiempo que permanecerán cerrados los dos carriles ni a partir de cuándo.

El tramo donde se trabaja comprende desde la avenida J. Bermúdez hasta la avenida Calzada del Río.

El director de obra de la JMAS, César Triana, explicó que esta infraestructura tiene más de 30 años y fue construido en material de concreto, por lo que su vida útil ha terminado, registrando hundimientos que pudieran agravarse si no se reemplazaba con urgencia.