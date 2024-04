Ciudad Juárez.- Tradicionalmente, cada 19 de abril se celebra el día de la bicicleta, fecha que coincide con el aniversario del famoso regreso a casa en bicicleta que realizó Albert Hofmann en 1943, este día se utiliza para conmemorar este famoso paseo en bicicleta y para destacar las ventajas del uso de la bicicleta y sus beneficios para la salud.

Por otro lado, el 16 de abril de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas, decidió proclamar el 3 de junio como Día Mundial de la Bicicleta, con el objetivo de impulsar este medio de transporte, como una solución a retos mundiales que incluyen la contaminación, el cambio climático, la salud y la calidad de la educación.

En Ciudad Juárez, en el año 2020 el Gobierno del Estado llevó a cabo la instalación de una ruta ciclista, proyecto diseñado por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) en 2015, las obras tuvieron una inversión de 40 millones de pesos, con recursos provenientes del Fondo Metropolitano.

La cicloruta cuenta con más de 30 kilómetros de longitud, está ubicada en la zona del Pronaf con 15 kilómetros, otra sobre la avenida Insurgentes que lleva al Centro Histórico de la ciudad, en la calle Panamá y calle Costa Rica, con 12.49 kilómetros, otra más de 6.82 kilómetros en el Parque El Chamizal.

¿Se le debe dar seguimeinto?

El arquitecto Gabriel García Moreno, docente de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), colaborador de Fixibeat y Bicis para la Banda, declaró que la ciclovía “es un proyecto incompleto, que está empezando y no se le ha dado seguimiento”, ya que se requiere de mayor inversión para ampliar la red de ciclorutas, así como llevar a cabo la segunda fase que tenía que ver con la renta de bicicletas, a la par del transporte colectivo.

En otras ciudades del mundo y el país, como Mendoza, España, las ciclovías resultaron ser muy exitosas, en la cual se instalaron hasta 300 kilómetros de ciclorutas, así como en la Ciudad de México y Guadalajara, en donde también se hicieron esfuerzos importancias en el tema de movilidad urbana.

No se trata de solo instalar la infraestructura, sino que también se requieren de cambios en la normativa, “además de una serie de circunstancias que tiene que ver con la política pública en general y no una acción particular”.

“Yo me muevo en bici, y yo la utilizo (la ciclovía), yo sí veo que gente la utiliza, no la utiliza tanta gente, como algunos supondrían que tendría, pues no la ves llena todos los días y a todas horas y tiene que ver con esta cuestión, con la red, tiene que ver en cómo nos movemos”, señaló García Moreno.