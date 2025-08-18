Ciudad Juárez.- Este lunes se llevó a cabo la presentación oficial de la carrera de Chupacabras, misma que se caracteriza por ser una competencia divertida para aquellos que gustan de los retos físicos del ciclismo de montaña.

En rueda de prensa, Susana Laredo, directora de organización Chupacabras, informó que la emblemática competencia festejará su edición número 29 este próximo sábado 11 de octubre, misma que se consolida como uno de los eventos deportivos más grandes de Latinoamérica.

Este año nuevamente la Plaza de la Mexicanidad vuelve a ser el punto de reunión para familias y amigos que comparten su gusto por este deporte viviendo la fiesta del ciclismo de cerca con un ambiente pensado para chicos y grandes.

Las modalidades de este año son 100 kilómetros y 50 kilómetros, donde los participantes recorrerán gran parte de la Sierra de Ciudad Juárez, monitoreados y resguardados por más de una centena de voluntarios.

Como cada año, se llevará a cabo la carrera de "Chupacabritas Recreativo", con actividades para menores de 13 años, por lo que se extiende la invitación a todos aquellos interesados en participar, a realizar su registro previo al evento.

La bolsa en premios para las diferentes categorías asciende a los 400 mil pesos, por lo que se invita a todos aquellos ciclistas dispuestos a mostrar su capacidad, perseverancia y actitud a registrarse a través de esta página y consultar las redes sociales en Facebook e Instagram "Chupacabras100kms" o llamar al número (656) 626 2440.