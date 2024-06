Christian Torres, el pulitzer juarense

Ciudad Juárez.– Luis Christian Torres Chávez o Christian Chávez (su firma como colaborador independiente de la agencia Associated Press) es el primer fotoperiodista juarense en ser reconocido con un premio Pulitzer.

Durante su cobertura de la permanente crisis migratoria, en marzo de 2023, siguió a una estampida de personas en movilidad que trataba de cruzar desde Juárez hacia los Estados Unidos, esto, 48 horas después del incendio en una estancia migratoria del INM, en donde perdieron la vida 40 personas. Ahí captó la imagen: un niño lanzado a los brazos de un hombre para evitar el caudal del río Bravo. Debajo aguardaba Christian, los grupos siguieron corriendo, otras personas saltaron y ya no alcanzó a ver al menor.

El equipo de AP avisó a Christian el pasado 6 de mayo que una de sus fotografías fue premiada junto a las del equipo en la categoría de Fotografía Reportaje por la “Odisea Migrante”, una serie que captura la ruta de los migrantes desde el norte de Colombia hasta la frontera mexicana.

Con una gran sencillez y calidad humana Christian nos comparte un poco de su carrera y este logro que, considera, representa el trabajo del fotoperiodismo en esta frontera.

¿Qué significa el Pulitzer o Christian antes o después de él?

– Representa seguir trabajando, seguir contando historias que puedan impactar al mundo, como este tema de la migración.

Cuando uno se dedica a esto, quizá uno sueña con un Pulitzer o un World Press, pero jamás pensé que fuera a llegar.

El 27 de marzo de 2023 Ciudad Juárez estaba rebasado en cuanto a la atención de personas en movilidad, se hacían redadas en las calles y algunos migrantes fueron retenidos en la estancia del Instituto Nacional de Migración (INM). Luego de una serie de protestas y la falta de agua, algunas personas retenidas provocan un incendio, el personal federal deja encerrados a los migrantes. Mueren 40 y otros 27 quedan lesionados. El caso judicial e investigación siguen en proceso.

Antes de la foto, ¿te tocó cubrir el incendio?, ¿qué recuerdas de esa cobertura?

– Estaba con mis hijos, tuve que llevarlos con su mamá {…} llegué tarde. Me tocaron los últimos dos heridos trasladados en ambulancias.

Lo primero que me impactó fue ver los cuerpos en el suelo cubiertos de una manta de aluminio {…} cuando hablo de esto, a veces, sí me dan ganas de llorar, por tantas cosas que he visto de la migración.

Llegué a la casa como a las 5:00 y entraba a Norte a las 8:00 o 9:00.

Al día siguiente los migrantes se reunieron alrededor del INM y empezaron a hacer un campamento, vigilias, protestas. Duré como cinco días de 12 horas, de estar ahí, era muy pesado.

La estampida y la gran foto, ¿cómo fue, en dónde estabas?

– Entre los migrantes se decía: ‘que iban a abrir la frontera’, eran rumores, cuando nos enteramos de eso, era de estar al pendiente.

(El miércoles 29) como a las 5:00 de la tarde se empezaron a juntar y caminar hacia el río, eran grupos de mil 500 a 2 mil. De tanto tiempo que estuve ahí, mis pies ya estaban ampollados, estaba muy cansado, caminamos con ellos, fueron bastantes kilómetros desde el INM hasta pasando la Equis.

En ese momento habían mandado un equipo de AP, un fotógrafo, un camarógrafo y un reportero del staff, porque yo soy colaborador (independiente-freelance), pensé que mi trabajo había terminado, pero no, mi jefe Eduardo Verdugo me dijo que el equipo iba a apoyarme y me sentí muy bien, importante.

Todo fue demasiado rápido, para donde voltearas había algo que tomar, eran demasiados y justamente tomé esa foto. Yo estaba en el río, adentro, pero en la limitación (en medio), había poca agua, estaba hincado y apuntando la cámara hacia el oriente. Tenían que brincar {…} recuerdo que cruzaron primero los adultos y dijeron: ahí te va el niño.

Habías dudado un poco de profesión antes de este reconocimiento, ¿por qué?, lo leí en tus redes sociales

– Tengo 14 años en esto, empecé con Policiaca y he visto tantas cosas que hay ocasiones en que pienso, ¿estaré haciendo lo correcto? El periodismo en general en México es muy mal pagado, es muy peligroso por eso hay veces que dices, mejor me voy a dedicar a otra cosa, no gano lo suficiente.

He batallado bastante, he tocado puertas, he estado sin trabajo. Las empresas deben de tener un sueldo digno a los periodistas {…} nosotros también tenemos la culpa de no levantar la voz.

Una dinastía de fotógrafos

Luis Christian Torres Chávez es hijo del también reconocido fotoperiodista Luis Torres Ruiz, su abuelo era conocido como “El Seven”, antes el “Seventeen” Luis Torres Martínez, también fotógrafo comercial de la “Vieja Guardia”. Además, tiene tíos fotoperiodistas: Javier Torres, Juan Torres y Sergio Torres (fallecido en 2016).

En esta dinastía, todas las historias son muy distintas y cada generación ha tenido que enfrentar diferentes obstáculos dentro y fuera de los medios.

En el caso de Christian, a él le tocó empezar su carrera casi como un corresponsal de guerra en su propia ciudad, durante la llamada “Guerra del Narco”.

En un principio, aclara, “no quería ser fotógrafo, quería ser futbolista”, pero aprendió muy chico, a ir con su papá, a veces como acompañante de trabajo, hasta que las cámaras lo cautivaron.

¿Te preocupaba el trabajo de tu papá?

– No. Lo que sí recuerdo de niño es que siempre esperaba que llegara del trabajo, era muy emotivo.

Corresponsal de la Guerra contra el Narco

¿Cómo empieza tu experiencia en el fotoperiodismo?

– Cuando empecé me llamaba mucho la atención cubrir la violencia, marchas de mujeres desaparecidas {…} me fui desarrollando y al año y medio entré a cubrir la Policiaca en la tarde y me gustó mucho (pero no la sangre), demostrar con una fotografía lo que pasaba con los familiares de una persona que acaba de morir. Nunca me llamó la atención, en realidad, tomar fotografías de una persona ejecutada, me llamaba la atención el ver qué había detrás de todo eso, la familia que llegaba a la escena del crimen, los lamentos, eso me impactaba mucho.

El 16 de septiembre de 2010 el fotógrafo becario Luis Carlos Santiago, compañero de Christian en el periódico, es asesinado, su acompañante Carlos Sánchez sobrevive al ataque.

Luis Carlos, un crimen impune aún, ¿qué sientes al recordarlo?

– En mi clóset tengo una camiseta de él, de Luis Carlos, cuando pedimos justicia, no bien recuerdo la leyenda: ¿A quién pedir justicia? Y pienso en lo que pudo haber sido de Luis Carlos… también pienso en Carlos que trabaja con ustedes (en NET), él estuvo con él, igual le tocaron heridas de bala y todo, sin embargo, él sigue aquí en lo mismo, en lo que nos gusta.

Seguimos sin protocolos reales de protección para periodistas y cada vez que lo decimos en voz alta, nos dan “atole con el dedo”, ¿qué opinas sobre esto?

– No sé que es lo que esperan, han pasado tantas cosas, nos han estado matando, nos amenazan {…} Estar ahí en el río no es fácil, llegan personas y nos corren, de por sí llegar al río es difícil, hay que ir con un compañero o que haya gente porque es bastante peligroso.

Ahora que mandan a la Guardia Nacional, por la violencia, lo primero que hacen cuando llegamos a una escena del crimen es tomarnos los datos, es bien peligroso. Le han tomado fotos a mi carro, a mi cara, a mi gafete y esa información no sabes a dónde la están mandando. No tenemos la protección, pero sí nos están fichando, incluso en el río nos han fichado.

La brutalidad policial de la SSPM (al mando de Julián Leyzaola) y la Marcha de los Indignados (1 de noviembre 2011). Nada fue más indignante que el arresto y ataque brutal que recibieron durante su labor como periodistas, tú (por El Diario) y Ramiro Escobar (de Radio NET), ¿aún tienes secuelas físicas o psicológicas por este ataque?

– Sí, mi espalda, no puedo estar sentado mucho tiempo sin respaldo o mucho tiempo parado.

Me da coraje recordar que seguían en vehículos a mi exesposa y a mis hijos.

Los policías me dijeron que cuando saliera de la Estación (Universidad) no fuera a decir nada de lo que me hicieron adentro.

Y cuando salí estaban todos los medios afuera, dije todo.

Recuerdo muy bien a uno de los rostros. A los pocos días salió que un policía asaltaba una gasolinera, fue uno de los que me pegaron.

Christian recibió golpes en la cabeza, espalda y cuerpo, después de la atención médica primaria no ha vuelto a recibir tratamiento médico de seguimiento por parte de la autoridad responsable.

El bordo, Trump y el otro arresto

Christian Torres fue detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza estadunidense el 18 de junio de 2019, mientras realizaba su labor periodística. Él tomaba fotos a distancia del centro de detención temporal para migrantes ubicado a un costado del puente internacional Guadalupe-Tornillo. En ese momento, durante la administración del mandatario estadunidense Donald Trump, se aplicaba un “Cero Tolerancia” en las fronteras del sur de EU.

Torres, quien ya era freelance de AP y la agencia china Xinhua, y otra periodista de El Diario, fueron arrestados por haber cruzado accidentalmente una delimitación de terracería para tomar sus fotos. La detención fue de 18 horas y después fueron deportados con una penalización en sus visas (tipo turista) de cinco años o más.

¿Qué pasó? ¿Sigues sin cruzar?

– Estaban separando a las familias, a los niños los estaban llevando a ese centro de detención. Llegamos al lugar y estábamos tomando fotos a través del muro, de la malla, pero había un punto que parecía un baldío, no había malla y nunca distinguimos que cruzamos, y cuando estábamos tomando fotos, llegó una patrulla de la Border Patrol {…} Escribimos una carta de disculpas sobre los hechos, la entregamos al titular local del CBP.

¿Un muro para el Pulitzer?

A finales de año, entre octubre y noviembre, será la ceremonia formal de la entrega de Pulitzer en su edición 108 en la Universidad de Columbia en Nueva York.

Luis Christian Torres Chávez recibirá su reconocimiento como Christian Chávez por respeto al apellido de su mamá (Claudia Soledad). Además, su padre, su abuelo, los otros Luises, y sobre todo sus pequeños hijos: Elliot, de 13, y Dael, de 8, esperan que pueda cumplir su sueño y estar presente en la premiación, para después volver y seguir luchando para sobrevivir (a veces, con unos pesos) al periodismo en México, en donde sus fotos y él ya son parte de la historia.

Para conocer más...

Luis Christian Torres Chávez.

33 años (19/10/90).

Fotoperiodista.

Freelance corresponsal en: AP, Mexsport, Anadolu y El Universal.

Trabaja en: Norte Digital.

Ha trabajado en: El Diario de Juárez, agencia Xinhua y Ruptly.

Licenciatura en Periodismo en la Universidad Mexicana del Norte 2012-2016.