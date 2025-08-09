Ciudad Juárez.– Esta tarde se registró un choque por alcance entre dos vehículos en el bulevar Independencia, a la altura de la joroba del puente ubicado en la avenida De las Torres.
El percance ocurrió en el sentido de oriente a poniente, generando fuerte congestionamiento vehicular en la zona.
Elementos de Seguridad Vial ya se encuentran en el lugar para desviar el tráfico y realizar el peritaje correspondiente.
No se ha informado sobre personas lesionadas hasta el momento.
