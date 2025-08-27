Ciudad Juárez.– Un aparatoso accidente vial se registró esta mañana en la avenida Heroico Colegio Militar y calle 5 de Mayo, que dejó como saldo a tres personas lesionadas, entre ellas una menor de edad, según informó la Coordinación General de Seguridad Vial.

De acuerdo con el peritaje de elementos viales, los hechos ocurrieron cuando el conductor de un Kia gris, que circulaba de oriente a poniente sobre la Heroico Colegio Militar, intentó incorporarse a la calle 5 de Mayo y cortó la circulación a dos vehículos: un Nissan Sentra naranja y un Nissan March gris. Esto provocó que los tres autos chocaran violentamente, causando daños materiales y lesiones a los tripulantes.

Al lugar arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, agentes de Seguridad Vial y dos unidades de rescate para atender a los heridos. Asimismo, se presentaron representantes de las compañías aseguradoras para responder por los daños ocasionados.