Ciudad Juárez.- Una mujer de la tercera edad resultó lesionada esta mañana en un choque en carambola registrado en el semáforo del bulevar Oscar Flores, de sur a norte, en el cruce con la avenida Montes Urales.

El percance ocurrió cuando una camioneta Chevrolet 1500 impactó por detrás a un Nissan Tsuru, que a su vez golpeó a otro vehículo, el cual se retiró del sitio al no presentar daños visibles. El conductor de la camioneta responsable se dio a la fuga tras el choque.

Paramédicos atendieron a la mujer que viajaba en el asiento trasero del Tsuru y la trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Agentes de la Coordinación de Seguridad Vial permanecen en el lugar realizando el peritaje correspondiente y controlando la circulación en la zona.