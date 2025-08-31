Ciudad Juárez.- Esta mañana se registró un aparatoso accidente en el cruce de la avenida Vicente Guerrero con la calle Bolivia, donde estuvieron involucrados dos autos compactos. El percance dejó como saldo una persona lesionada, quien fue atendida de inmediato por elementos de la Cruz Roja, tras el llamado de emergencia.

Agentes de Seguridad Vial acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades. Asimismo, las víctimas realizaron el reporte a sus respectivas aseguradoras.

El cruce mencionado fue cerrado de manera intermitente por los oficiales para evitar otro accidente. Se recomienda a los automovilistas circular con precaución por la zona o tomar vías alternas.