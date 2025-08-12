Choque en la avenida Antonio J. Bermúdez asfixia el tráfico

Ciudad Juárez. – Un percance vial asfixió el tráfico en la avenida Antonio J. Bermúdez la tarde de este martes.

Un vehículo tipo SUV en color blanco y un camión de transporte de personal se vieron involucrados en el percance ocurrido a la altura del cruce con calle Faraday.

Las unidades quedaron bloqueando dos carriles de la Bermúdez, lo cual generó un “cuello de botella”.

Agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial llegaron para realizar el peritaje y deslindar responsabilidades.

Se recomienda usar vias alternas.