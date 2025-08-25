Ciudad Juárez.- Un accidente vial se registró esta tarde sobre la Perimetral Carlos Amaya, a la altura de la calle Nahoas, en la colonia Azteca.

El conductor de una camioneta Ford F-150 salía de una casa de cambio y al incorporarse hacia el sur en un retorno, le cortó la circulación a un Nissan Versa.

Tras el impacto, el Versa empujó a la pickup, que terminó arriba de la banqueta con una de sus llantas levantadas. Las bolsas de aire del sedán se activaron por la fuerza del choque.

El conductor de la Ford resultó con un golpe en la cabeza, aunque no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Agentes de la Coordinación de Seguridad Vial acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y deslindar responsabilidades.