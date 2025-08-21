Ciudad Juárez.- El conductor de un camión de transporte de personal ocasionó un percance vial la tarde de este jueves al sur de la ciudad.

Se informó de manera preliminar que una camioneta pick up de la marca Ford F-150en color blanco circulaba por el Libramiento Aeropuerto de poniente a oriente, entre la Panamericana y Miguel de la Madrid.

El camión marcado con el número económico 8706 impactó por detrás a la camioneta y la proyectó a cerca de 10 metros de distancia.

Luego del primer golpe, la ruta chocó contra la base de un señalamiento vial de metal, lo que dejó destrozado el frente de la unidad.

No hubo personas lesionadas en el percance, que dejó bloqueados dos carriles del libramiento.