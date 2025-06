Ciudad Juárez.- Esta mañana, un Nissan Versa se estrelló contra tambos de concreto en la avenida de Los Aztecas y calle Cantera, en dirección sur-norte, a la altura de una panadería. El vehículo quedó severamente dañado y dos personas resultaron lesionadas.

Una mujer fue atendida por la unidad 166 de la Cruz Roja Mexicana, ya que presentaba golpes considerables. El conductor también resultó lesionado y recibió atención médica en el lugar.

El accidente ocurrió alrededor de las 7:45 a.m. y no hubo otros vehículos involucrados. Las autoridades de tránsito se encuentran en el sitio, pero aún no han proporcionado información sobre las causas del impacto.

La zona quedó resguardada mientras se realizaban las diligencias correspondientes. Se espera que las autoridades ofrezcan más detalles sobre las circunstancias del accidente y el estado de salud de los lesionados.