Choca joven su Jetta contra camión en el Juan Pablo II

Ciudad Juárez.– La mañana de este sábado se registró un accidente vial en el cruce de las avenidas Juan Pablo II y Francisco Villarreal Torres.

De acuerdo con información de la Coordinación de Seguridad Vial, el percance ocurrió cuando el conductor de un Volkswagen Jetta, modelo 2025, identificado como Kristian Osvaldo O., de 20 años, no conservó la distancia de seguridad e impactó en la parte trasera a un camión de transporte de personal, conducido por Jairo B., de 28 años.

Ambos conductores resultaron ilesos y ninguno de ellos presentaba signos de ebriedad. El impacto dejó daños materiales en las unidades, pero no fue necesario el traslado de personas a un hospital.

Agentes de Seguridad Vial se encargaron de elaborar el reporte correspondiente y de agilizar el tráfico en la zona.