Ciudad Juárez.– Un aparatoso choque múltiple se registró la madrugada de este jueves, alrededor de las 12:30 de la mañana, en el cruce de las avenidas Adolfo López Mateos y bulevar Óscar Flores.

De acuerdo con versiones extraoficiales, el conductor de una camioneta Toyota Tundra circulaba a exceso de velocidad y, presuntamente, discutía por teléfono con su pareja sentimental cuando perdió el control del volante.

La unidad impactó de frente a un automóvil Nissan Sentra, el cual salió proyectado contra la parte lateral de una pipa de Pemex que se encontraba en la zona.

Agentes de Seguridad Vial y paramédicos acudieron al lugar para valorar a los tripulantes, mientras que las autoridades iniciaron las indagatorias para deslindar responsabilidades.