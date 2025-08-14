Ciudad Juárez.- Desde hace un mes, Damián, estudiante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), decidió emprender con la venta de un desayuno diferente, poco ofertado durante las mañanas y digno de los verdaderos campeones: "Chilaquiles herradura".

Desde las 8:00 de la mañana, el emprendedor comienza a preparar todos los ingredientes para atender a sus clientes de manera rápida sin dejar de lado la calidad y buen sabor de unos verdaderos chilaquiles.

Totopos del día, salsa roja, poblana y chipotle cremoso, proteínas como carne al pastor y pechuga de pollo, más un toque de frijoles, son la base del manjar, sin embargo, los toques finales hacen la diferencia: cebolla morada, queso menonita, cilantro y crema.

En un bowl bien servido, tiene costos accesibles desde los 70 pesos: Si los clientes desean agregar proteína o frijoles, el extra es de 20 y 10 pesos.

Damián se ubica a un costado del Parque de la Familia, sobre la calle Valle de Juárez, de lunes a sábado. Los interesados en desayunar como se debe pueden solicitar sus chilaquiles al número de WhatsApp (656) 777 0077.