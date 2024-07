Ciudad Juárez.- Con su guitarra de color negro azabache en mano, el señor Daniel Cano abordó el transporte público la mañana de este jueves para entonar algunas canciones de su repertorio y compartir música mexicana con los pasajeros, quienes reconocen su talento con unas monedas.

Entonando “Chaparra de mi amor, no me hagas sufrir ya tanto”, abrió su presentación itinerante, uno de los clásicos del regional mexicano compuesta por Omar Garza Campos en los años setentas y más conocida en voz de Ramón Ayala.

En entrevista para Netnoticias, compartió que aprendió a tocar la guitarra cuando tenía 22 años y ahora, a sus 67 años, continúa compartiendo su talento de forma esporádica en los camiones que transitan por Ciudad Juárez.

“No canto en algún otro lugar, me han invitado a cantar, pero no me gusta ir solo, veo a otro compañero o dos para ir. Yo traigo como unas 500 canciones y ahorita se me ocurrió cantar esta”, mencionó el entrevistado.

Con 45 años de experiencia entonando piezas musicales, dedica su tiempo también a cubrir trabajos eventuales para tener ingresos para cubrir los gastos de su familia.

“Voy a Cuauhtémoc a la pizca primero Dios, voy en agosto, es de manzana”, compartió.

Agradeció la atención del público que respeta y escucha atentamente su interpretación, debido a que aborda varios camiones de diferentes líneas pidiendo oportunidad a los choferes para cantar en sus unidades.

“Yo agarro los primeros que se me ocurren, salgo del Centro al puente de ahí de la López Mateos, ahorita vengo del 20, bajé en la Pantoja y luego agarré un Tierra Nueva, bajé por el eje; luego se me ocurrió subir por la Casas Grandes, no voy en una línea en especial”, dijo para precisar que es un gusto compartir su música con todos los ciudadanos.