Cess Ambulancias organiza hamburguesada a beneficio de compañero

Ciudad de México.- Cess Ambulancias invita a la comunidad a la hamburguesada que realizaá a beneficio de su colega y compañero Alan Guzmán, quien perdió su casa en un incendio.

La venta de hamburguesas se realizará a partir de las 11:00 de la mañana del sábado 6 de septiembre en el Colegio Cristobal Colón, ubicado en bulevar Óscar Flores #6315.

El combo de hamburguesa y soda costará 80 pesos.

Las personas interesadas en regalar ropa y zapatos, recibirán las siguientes tallas:

Pantalones para hombre talla 36 y 32, y zapatos 8 y 9.

Para la niña talla 9-10

Para la mamá talla 5 y ropa talla 13