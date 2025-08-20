Cesarán a inspectores que cacen vehículos sin engomado ecológico: Alcalde

Ciudad Juárez.– El alcalde Cruz Pérez Cuéllar insistió que no habrá cacería en contra los conductores que no tengan vigente el engomado ecológico en sus vehículos, asegurando que si alguno de los inspectores es sorprendido en estas prácticas será dado de baja.

“Hay una gran respuesta de la ciudadanía, cosa que agradecemos, yo sí quiero insistir en que no habrá cacería, ni retenes, pero en caso de que se detenga por otro motivo sí se va a pedir, pero no habrá cacería”, puntualizó el edil.

Resaltó que no permitirán que los inspectores monten retenes o la llamada cacería contra los automovilistas que no porten el sticker.

“Vamos a cesar a quien tenga ese tipo de conductas”, refrendó Cruz Pérez Cuéllar.

A lo largo de la última semana se han registrado filas de más de tres horas para poder adquirir el engomado ecológico, esto ante el aviso que se brindó de que el documento tendría que estar vigente y ante el temor de los conductores de ser multados con más de 2 mil pesos por el incumplimiento.