Cesan a agentes municipales por fallar exámenes de confianza

Ciudad Juárez.- Varios elementos preventivos municipales fueron cesados de sus cargos debido a que no pasaron los exámenes de confianza.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM confirmó la baja de varios agentes por distintos motivos; sin embargo, hasta este momento no se ha oficializado la cantidad.

La corporación explicó que algunos de estos motivos, fueron el no aprobar los exámenes de confianza por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE); otros fueron porque sus expedientes habían iniciado procesos de baja por alguna situación particular y dicha condición llegó a su fin.

Se está a al espera de que la corporación emita la información detallada de la cantidad de agentes que se dieron de baja.